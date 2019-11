Nach Fahrerflucht in Lebenstedt: Teil von Seitenspiegel gefunden

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat bereits am vergangenen Freitag, 1. November, gegen 23.15 Uhr beim Vorbeifahren in Richtung Schäferkamp den Außenspiegel eines auf dem Parkstreifen an der Feldstraße wartenden Taxis touchiert. Der Unfallverursacher setzte laut Mitteilung von Polizeisprecher Matthias Pintak die Fahrt fort, ohne sich zu kümmern. An dem betroffenen Taxi ist ein Sachschaden in dreistelliger Höhe entstanden.

Polizeiliche Ermittlungen ergaben mittlerweile, dass der Unfallfahrer bei der Kollision offensichtlich ein Teilstück seines verchromten rechten Außenspiegels verloren hat (siehe Foto). Die Polizei in Lebenstedt bittet um Hinweise zum Fluchtfahrzeug: (05341) 18970.