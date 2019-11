Der 26-Jährige flüchtete nach seiner Tat, so die Polizei. (Symbolbild)

Lebenstedt. Ein Streit ist am Teichwiesenweg ist eskaliert: Ein 28-Jähriger wurde dabei mit einem Messer an der Hand verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

28-Jähriger bei Streit in Lebenstedt mit Messer verletzt

Eine Verletzung durch ein Messer hat ein 28-Jähriger am Sonntag um 5.05 Uhr am Teichwiesenweg davongetragen. Wie die Polizei mitteilt, waren der Geschädigte und zwei Männer zuvor aus bisher unbekannten Gründen in Streit geraten.

Im Verlauf des Streits habe ein 26-jähriger Mann den 28-Jährigen mit einem Messer an der Hand verletzt und sei dann geflüchtet. Die Verletzungen mussten im Krankenhaus behandelt werden, so die Polizei weiter.

Zeugen sollen sich mit der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 18970 in Verbindung setzen.