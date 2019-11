Die Einbrecher drangen gewaltsam in einen Bürotrakt ein, so die Polizei. (Symbolbild)

Beddingen. Die Einbrecher sind in einen Bürotrakt eingebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, ist zurzeit noch Teil der Ermittlungen der Polizei.

Unbekannte brechen in Bürogebäude in Beddingen ein

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 1.30 Uhr, in ein Bürogebäude an der Rüdekenstraße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Einbrecher gewaltsam in einen Bürotrakt ein.

Dort brachen sie weitere Türen auf und durchwühlten Behältnisse. Die Polizei ermittelt zurzeit noch, ob Gegenstände entwendet wurden.

Die Schadenhöhe wird mit 10.000 Euro angegeben, so die Polizei weiter.