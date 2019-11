Es wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt, so die Polizei. (Symbolbild)

Streit im Bus in Lebenstedt eskaliert – Mann leicht verletzt

Zwei Männer sind am Dienstag um 14.40 Uhr in einem Bus auf der Berliner Straße in Streit geraten. Warum es zur der Auseinandersetzung kam, ist zurzeit noch nicht bekannt.

Wie die Polizei mitteilt, soll der 42-Jährige sein 45-jähriges Gegenüber in Folge des Streit leicht verletzt haben. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein, um nähere Hintergründe der Tat zu ermitteln.