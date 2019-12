„Ehrenmord“ in Salzgitter: Verteidiger bezweifeln Schuldfähigkeit

Ein Bild vom Prozessauftakt: Der Angeklagte kommt mit Handschellen in den Gerichtssaal des Landgerichts Braunschweig. Der 33-jährige Syrer muss sich wegen Mordes verantworten. Die Justiz wirft dem Mann vor, den Lebensgefährten seiner Schwester in Salzgitter getötet zu haben. Als Mitglied einer muslimischen Familie soll der Angeklagte in der Vergangenheit geäußert haben, dass er die Beziehung seiner Schwester zu einem Christen nicht toleriere.