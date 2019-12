Die Personen, die in das Drütter Kieswerk eindrangen, sind der Polizei noch unbekannt.

Unbekannte brechen in Drütte in Kieswerk ein

Auf das Gelände eines Kieswerkes an der Flurenstraße verschafften sich Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag, 6. Dezember, 14 Uhr, und dem gestrigen Mittwoch, 10 Uhr, Zugang. Dort entwendeten sie zwei Arbeitsmaschinen sowie mehrere Hundert Liter Kraftstoff, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Schadenshöhe beträgt demnach rund 800 Euro.