Mehr als 100 Salzgitteraner spielen um die Weihnachtsgans

Gleich drei Gänse konnte Reinhard Gresens am frühen Donnerstagabend bei der Weihnachtsgansverlosung der Werbegemeinschaft „CityLebenstedt“ ergattern. „Letztes Jahr waren es sogar vier!“, sagt Gresens erfreut. Auf die Frage, was er mit den vielen Gänsen machen wolle, antwortet er: „Eine behalte ich natürlich für mich. Die restlichen werde ich verschenken. Entweder an meinen Sohn oder meinen Nachbarn. Aber auch der Altenkreis wird sich...