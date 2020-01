Die Beamten stellten einen deutlichen Alkoholeinfluss bei dem Mann fest, so der Polizeibericht. (Symbolbild)

Autofahrer mit 2,2 Promille in Lebenstedt unterwegs

Polizisten haben am Donnerstag um 23.45 Uhr einen 34-jährigen Mercedes-Fahrer auf der Straße „Steinackern“ kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille, so die Polizei. Die Polizisten ordneten eine Blutprobenentnahme an und untersagtem dem 34-Jährigen die Weiterfahrt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.