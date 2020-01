Graffiti-Sprüher beschädigen Thieder Schule

Bislang nicht ermittelte Täter haben nach Polizeiangaben in Thiede am Schulkomplex am Panscheberg im Zeitraum zwischen Freitag, 24. Januar, 14 Uhr, und Montag, 27. Januar, 8 Uhr, die Außenwände sowohl im Bereich der Mensa als auch im Bereich der Sporthalle mit Farbe beschmiert. Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro, so die Polizei am Dienstag. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Thiede unter (05341) 293470 in Verbindung zu setzen.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder