Unbekannte Täter haben laut Polizei am Montag gegen 1.20 Uhr an der Schillerstraße einen am Fahrbahnrand geparkten Peugeot Boxer (Transporter) entwendet. Hierdurch sei ein Schaden von zirka 20.000 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.

