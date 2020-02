Einbrecher in Reppner wird gestört und flieht

Zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Reppner kam es am Samstagnachmittag. Laut Polizeibericht nutzten Unbekannter die Abwesenheit des Eigentümers aus, drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten alles. Hierbei wurden sie vermutlich von zurückkehrenden Bewohner gestört und flüchteten. Der Gesamtschaden wird auf 3300 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, (05341) 18970 zu melden.

