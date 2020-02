Täter beschädigen Scheibe in Grundschule in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Dienstag, 6.30 Uhr, eine Fensterscheibe der Grundschule im Dürerring beschädigt. Anschließend entfernten sie sich unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, (05341) 18970, zu melden.