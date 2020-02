Mann greift in Lebenstedt ältere Frau an und verletzt sie

Ein 37-jähriger Mann hat laut Polizei an der Chemnitzer Straße am Mittwoch, 9.20 Uhr, ohne ersichtlichen Grund eine 71-jährige Frau in den Rücken getreten hatte. Die Frau sei gestürzt, Verletzungen an Knie und Kopf seien die Folgen gewesen. Die Frau sei zudem von dem Mann, der geflüchtet sei, beleidigt worden. Während der Aufnahme der Tat durch die Polizei sei der Mann zurückgekehrt. Die Polizei müsse nun klären, welches Motiv der Täter gehabt habe. Vernehmungen würden vorgenommen. Die Beamten hätten ein Ermittlungsverfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.