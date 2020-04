Der Zwischenfall ereignete sich am Hans-Böckler-Ring in Lebenstedt.

Container an Schule in Lebenstedt gerät in Brand

Aus bislang ungeklärter Ursache, so die Polizei, ist am Mittwoch, 15. April, gegen 5 Uhr am Hans-Böckler-Ring ein Container einer Schule in Brand geraten. Das Feuer wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Sachschaden mindestens 150 Euro

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 150 Euro, so Polizeisprecher Matthias Pintak. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.