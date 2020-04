Bislang nicht ermittelte Täter haben in Lebenstedt geparkte Fahrzeuge beschädigt. Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Pintak ereignete sich die Tat am Pappelweg – am Mittwoch, 15. April, 22.40 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurden die Reifen von vier geparkten Fahrzeugen zerstochen, so Pintak weiter.

Die Polizei sucht Zeugen

Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 in Verbindung zu setzen.