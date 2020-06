Lebenstedt. Beide können sich später an nichts erinnern. Ein Mann muss ins Krankenhaus.

Zwei Trunkenbolde schlagen sich in Lebenstedt

Auf einer Rasenfläche zwischen zwei Wohnhäusern am Wildkamp kam es am frühen Samstagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigen und einem 30-jährigen Mann. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt und davon berichtet, dass die beiden zunächst aufeinander eingeschlagen und sich später auf der Rasenfläche gerollt hätten. Bei Eintreffen der Funkstreifenwagenbesatzungen war die Auseinandersetzung bereits beendet, beide Männer lagen in einem Abstand von 50 Metern auf der Wiese.

Während der 30-jährige Mann sich noch erinnern konnte, dass er zunächst mit seinem 21-jährigen Bekannten getrunken, sich dann mit ihm gestritten und letztlich mit ihm geschlagen hätte, konnte sich der 21-jährige an eine körperliche Auseinandersetzung nicht mehr erinnern. Die offensichtlichen Verletzungen, die er am Kopf aufwies, konnte er nicht erklären. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Bei dem älteren Mann waren keine Verletzungen erkennbar. Alkoholtests ergaben bei beiden Männern Werte von mehr als zwei Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzung.