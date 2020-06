20.000 Euro Schaden durch Auffahrunfall in Salder

Drei Fahrzeuge waren an einem Verkehrsunfall beteiligt, der sich am Mittwochnachmittag in Salder auf der Straße Vor dem Dorfe ereignete. Nach Polizeiangaben übersah ein 26-jähriger Autofahrer einen vor ihm wartenden PKW und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser Wagen auf ein davor ebenfalls wartendes Auto geschoben. An den drei PKW entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 20.000 Euro. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

Anmeldung Noch nicht bei der Gifhorner Rundschau?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder