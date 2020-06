Mehrere Unbekannte greifen in Lebenstedt Mann an

Ein Heranwachsender ist am Montag um 20.20 Uhr in Lebenstedt in der Creteilpassage von mehreren Männern angegriffen worden. Laut den bisherigen Ermittlungen der Polizei sollen die Täter auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Er wurde verletzt. Zu den Tätern kann lediglich gesagt werden, dass diese mit Fahrzeugen vom Tatort geflüchtet sind. Weiteren Angaben zur Tat und den Verursachern können derzeit nicht getroffen werden. Die Polizei Salzgitter bittet daher Zeugen, sich unter (05341) 18970 zu melden.

red