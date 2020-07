Urlaub auf Balkonien dürfte für so manchen in diesem Sommer eine Alternative sein.

Ostfalia-Professor in Salzgitter: Tourismus erholt sich leicht

Derzeit zeigt sich eine leichte Erholung im Tourismus, aber eine Rückkehr zum normalen Reiseverhalten der Deutschen wird wohl noch eine ganz Weile dauern: Das glaubt Ernst-Otto Thiesing, Professor für Tourismusmanagement der Ostfalia in Salzgitter. „Normalerweise vergessen die Leute ziemlich schnell und sind nach einer Krise bald wieder dabei, ihren Urlaub zu buchen und anzutreten. In diesem Fall wird das aber meiner Meinung nach anders aussehen. Corona hat doch eine zu tiefe Zäsur hinterlassen“, wird Thiesing in einer Mitteilung der Bildungseinrichtung zitiert.

Ein Drittel touristischer Betriebe hat Reserven

Der Tourismus lebe von direkten Kontakten und diese seien im Moment nicht möglich. Eine Umfrage von Thiesing im April zeige, dass ein Drittel der touristischen Betriebe in Deutschland Reserven für ein bis zwei Monate habe, um die Krise zu überstehen.

Viele Unternehmen leben vom laufenden Umsatz

„Generell ist es aber so, dass touristische Unternehmen oft mittelständisch sind und wenig Rücklagen haben. Ein Hotel oder ein Restaurant ist ein Geschäftsmodell mit hohen Fixkosten. Viele Unternehmen leben von ihrem laufenden Umsatz, die Gewinnspannen sind relativ niedrig“, so Thiesing weiter.

