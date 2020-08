Das Fissenbergtrio bei ihrem Fensterkonzert an der Alloheim Residenz in Thiede.

Thiede. Das Fissenbergtrio sorgte für Unterhaltung in der Alloheim Residenz „Am Lindenberg“ in Thiede, wo gemeinsam im Freiem gefeiert wurde.

Sommerfest der etwas anderen Art in Thiede

Das Sommerfest in der Alloheim Residenz „Am Lindenberg“ in Salzgitter-Thiede konnte aufgrund des Coronavirus nicht wie gewohnt stattfinden. Ohne viele Gäste, mehrfache Auftritte von Musikern und mehrere Essensstände mussten sich die Mitarbeiter der Residenz eine Alternative überlegen.

Grillspeisen, Getränke und Eis

Für den Gaumen gab es für die Bewohnerinnen und Bewohner der Residenz eine Auswahl an Grillspeisen, Getränken und Eis. Auch musikalisch begleitete eine Gruppe die Bewohner der Seniorenresidenz: Das Fissenbergtrio.

Eine gelungene Abwechslung

Die drei Musiker aus dem Heideland unterhielten mit ihrer Freude am gemeinsamen Musizieren und brachten so Live-Musik an die Balkone der Bewohner. Dabei wurden die Bewohner nach Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus verteilt und jeder konnte etwas von der Live-Musik mitbekommen. Laut Pressesprecherin der Residenz Betinna Zisowsky war das „Sommerfest der anderen Art für die Bewohner und Mitarbeiter eine gelungene Abwechslung“.

red