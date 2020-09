In der Schlosserstraße in Lebenstedt hat es in einer Wellpappenfabrik gebrannt.

Lebenstedt. Der Brand brach am Donnerstag zur Mittagszeit in der Schlosserstraße aus. Dutzende Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sind im Einsatz.

Feuer in einer Wellpappenfabrik in Salzgitter-Lebenstedt

In einer Wellpappenfabrik in Salzgitter-Lebenstedt ist ein Feuer ausgebrochen. In der Schlosserstraße sind am Donnerstagmittag Dutzende Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter im Einsatz.

Feuer in Wellpappenfabrik in Salzgitter: Sicherheitsmaßnahmen greifen

Der Grund für den Ausbruch des Brandes ist nach Aussage von Christoph Hümmler, Geschäftsführer der Firma Seyfert, noch ungeklärt. Laut Hümmler gebe es keine Verletzten. Alle Sicherheitsmaßnahmen hätten sofort gegriffen, die Sprinkleranlage sei sofort angesprungen. Nähere Auskünfte gibt es derzeit weder von Polizei noch der Feuerwehr.