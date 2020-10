Bleckenstedt. Einen Grund zur großen Freude gab es jetzt in Bleckenstedt. Im kleinen Kreis nahm die Bleckenstedter Feuerwehr ihr neues Fahrzeug in Empfang. Bedingt durch die zurzeit geltenden Hygienevorschriften waren keine Vertreter der Stadt Salzgitter, des Fachdienst Feuerwehr, des Löschbezirks West und des Ortsrates der Ortschaft Ost anwesend.

Altes Fahrzeug hat stets gute Dienste geleistet

Begrüßt wurden die Kameraden vom stellvertretenden Ortsbrandmeister Olaf Kracht. Kracht erläuterte, dass das alte Fahrzeug, ein TSF-W der Firma Metz FGL, stets gute Dienste geleistet hat. Bei vielen Einsätzen im Ort, bei überörtlichen Einsätzen im Stadtgebiet und auch beim Hochwassereinsatz in Magdeburg hatte dieses Fahrzeug eine ausreichende Beladung um die Einsätze erfolgreich abzuarbeiten.

Neues Fahrzeug hat moderne Beladung

Das neue Fahrzeug ist ebenfalls ein TSF-W, jedoch mit modernerer Beladung. Fahrgestell ist ein MAN TGL8.180, 4-Zylinder Diesel Euro 6, 132kW mit 6-Gang TipMatic-Automatikgetriebe. Der Aufbau ist von der Firma Ziegler. Für Löschangriffe mit Schaum ist etwa ein neuartiges System mit Feindosierung vorgehalten. Es sind zwei Tragetaschen für die Aufnahmen von Proben von chemischen Stoffen vorhanden.

Wassertank umfasst 1000 Liter

Zur Analyse von Gefahrstoffen in der Luft ist ein neuartiges Mehrgasmessgerät verfügbar. Ein Stromaggregat mit 5kVA Leistung und LED-Lichtmast gehört nun ebenfalls zur Ausstattung. Die Tragkraftspritzte, eine Rosenbauer FOX 3, gehört zu den modernsten auf dem Markt. Der Wassertank in diesem Fahrzeug fasst 1.000 Liter. Geräteraumbeleuchtung und Umfeldbeleuchtung sind in LED-Technik ausgeführt.

Kameraden wurden bereits geschult

Kracht erwähnte, dass in den letzten Wochen auf der Wache I der Berufsfeuerwehr mehrere Kameraden an einer Unterweisung teilgenommen haben. Diese Kameraden werden jetzt als Multiplikatoren am Standort die Ausbildung weiter fortführen.

Bleckenstedter sehen Fahrzeug erst bei Tag der offenen Tür

Kracht erhofft sich gute Dienste von dem neuen Einsatzfahrzeug und wünscht allen Kameraden, dass sie gesund von Übungen und Einsätzen zurückkommen. Der Bleckenstedter Bevölkerung darf das neue Fahrzeug situationsbedingt noch nicht vorgestellt werden. Dies wird im nächsten Jahr mit einem „Tag der offenen Tür“ nachgeholt.