Mofafahrer bei Unfall in Beddingen schwer verletzt

Ein 23-jähriger Mofafahrer aus Salzgitter ist am Montag gegen 14.50 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden. Er war mit seinem Mofa auf der Neuen Hafenstraße in Beddingen unterwegs und fuhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen wartenden LKW auf, so die Polizei. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt 1000 Euro.

red