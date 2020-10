Die Tourismusbranche ist dieses Jahr wie so viele andere auch arg gebeutelt. Inlandsreisen nehmen zu. Vor allem kleinere Reisebüros bleiben optimistisch und gehen mitunter neue Wege.

Die Reisebranche trifft es in Pandemie-Zeiten hart. Viele Buchungen aus dem letzten Jahr wurden storniert oder ins kommende Jahr geschoben. Viel Vorarbeit für die aktuelle Saison wurde umsonst gemacht. Für den kommenden Winter gestalten sich Reisen als schwierig, weil zum Einen viele Fernziele derzeit Risikogebiete sind und sich Einstufungen als solche mitunter minütlich ändern. So lässt sich das Ergebnis einer Blitzumfrage unter Salzgitters Reisebüros zusammenfassen. Nicht alle wollen mit ihren Einschätzungen in unserer Zeitung genannt werden.

Kunden wegen Corona-Pandemie zurückhaltend

Andere sind offener. Schmidt-Reisen in Lebenstedt zum Beispiel. Das Unternehmen bietet unter anderem deutschlandweite Busreisen an. „Wir beraten weiter und sind selbstverständlich nach wie vor wie gewohnt für unsere Kunden da“, erzählt Marianne Schmidt im Telefongespräch. Allerdings seien die Kunden wegen der Pandemie im Moment eher zurückhaltend, zum Beispiel was Gruppenreisen von Vereinen angehe.

Vieles im Tourismus liegt am Boden

Oder Britta Schmidt mit ihrer „Reisewelt am Markt“, die sogar eine neue Mitarbeiterin eingestellt hat. „Die Situation ist insgesamt traurig für den Tourismus. Vieles liegt am Boden“, berichtet sie bei unserem Besuch. Ohne die Überbrückungsmaßnahmen gebe es viele kleine Reiseunternehmen längst nicht mehr.

Doch Schmidt ist optimistisch, schaut über den Tellerrand und geht mitunter neue Wege.

Viele Beratungen nur nach Termin

„Die Leute wollen raus, kommen nach wie vor ins Reisebüro und lassen sich beraten“, sagt sie. Deshalb sei sie nach wie vor den ganzen Tag in ihrem Ladengeschäft zu erreichen, auch wenn sie vieles nur nach Termin macht.

„Wir haben viele Nachfragen nach Kurztrips innerhalb Deutschlands“, erklärt sie. Auch Fernreiseziele wie Griechenland gingen im Moment noch. Reisen für den Sommer im kommenden Jahr können grundsätzlich gebucht werden, ergänzt sie. Jedoch sei diese im Augenblick schwierig wegen der ungewissen Gesamtsituation. „Wir hoffen auf den November, wenn alles gut läuft“, sagt sie dann.

Neue Einkommensquellen für Reisebüro

Apropos neue Wege: Schmidt hat eine Mitarbeiterin angestellt, stundenweise zunächst, trotz der ungewissen Zeiten. „Ich hoffe, dass ich sie im nächsten Jahr fest einstellen kann“, sagt sie. Das liegt auch daran, dass sie nicht nur Reisen verkauft, sondern inzwischen auch eine kleine Boutique in ihren Räumlichkeiten betreibt.

„Ich habe schon immer kleinere Accessoires wie Strandtaschen mit im Laden gehabt“, erklärt sie. Jetzt hat sie Damenmode in ihr Programm aufgenommen. „Wer bei mir eine Sommerreise bucht, kauft schonmal das passende Strandkleid dazu“, berichtet sie.

Dass das gut angenommen wird, macht ihr Mut. „So langsam geht es wieder los, das ist großartig“, freut sie sich.

