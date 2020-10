Zehn neu infizierte Salzgitteraner meldet die Stadt Donnerstagabend. Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 345 Menschen erkrankt, die Inzidenz der vergangenen sieben Tage stieg auf 42,99 – in den kritischen Bereich.

Der Inzidenzwert schwankt

Gestern ging die Inzidenz von 43,93 auf 36,45 knapp über den ersten kritischen Wert von 35 wieder zurück, schreibt die Stadt. „Ein Über- oder Unterschreiten der Schwellenwerte von 35 beziehungsweise 50 ist täglich möglich“, heißt es in der Mitteilung. Dies sei für OB Frank Klingebiel bislang ein Grund gewesen, von einer Allgemeinverfügung abzusehen. „Zudem am morgigen Freitag die neue Landesverordnung, die laut einer Übereinkunft der Landesregierung mit Vertretungen der kommunalen Spitzenverbände am vergangenen Montag transparente, landeseinheitliche Regelungen enthalten soll, in Kraft treten wird. In dieser Übereinkunft war uns kommunalen Vertretern ein landesweit geltender Automatismus für Maßnahmen wichtig.“

Infektions-Situation in Salzgitter „vielschichtig und schwer einzugrenzen“

Die Situation in Salzgitter sei vielschichtig und schwer einzugrenzen. Kritisch sei laut Klingebiel in der angekündigten Verordnung, dass bei einer Inzidenz von 35 eine Mund-Nasenbedeckung nur getragen werden „soll“, liege sie jedoch bei 50 und höher, dann „müsse“ sie getragen werden. Durch die wechselnden Inzidenzwerte wäre so „ein nicht überschaubarer und kaum umzusetzender Regelungsbedarf die Folge“.

Mundschutzpflicht in den Citys wird ab Inzidenz 50 erlassen

Eine hohe Inzidenz aufgrund eines lokal begrenzten Ausbruchsgeschehens müsse anders bewertet werden als eine ähnlich hohe Inzidenz als Resultat von mehreren kleineren Ausbrüchen in einer Flächenstadt wie Salzgitter. Klingebiel glaubt, dass er nur dann die Akzeptanz für Verfügungen erreicht, wenn die jeweilige Maßnahme geeignet sei, das Infektionsgeschehen einzudämmen. Eine Mundschutzpflicht in den Citys von Lebenstedt und Salzgitter-Bad werde erlassen, falls die Inzidenz 50 überschritten werde. Bis dahin gelte ab Freitag, dass bei einer Inzidenz zwischen 35 und 50 der Mundschutz in diesem Bereich getragen werden soll.

