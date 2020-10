30-Jähriger fährt in Salzgitter ohne Führerschein

Ein 30-jähriger Braunschweiger ist am Donnerstagmittag in Salzgitter ohne Führerschein unterwegs. Die Polizei kontrollierte ihn laut Mitteilung um 11.25 Uhr in der Straße Vor dem Dorfe. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

red