Mit Sophia im Skulpturenpark Salzgitter

Zu einem abwechslungsreichen Edutainment-Projekt lud in der vergangenen Woche die Sophia-Bildungsgesellschaft ein. Entdecken, Verstehen, Gestalten, Spaß haben – auf diesen vier Säulen ruhte das Ferienprogramm rund um den Stadtpark Salzgitter, das Sophia zusammen mit ihren beiden Kooperationspartnern, den Vereinen „Wir helfen Kindern“ und „Eagle Fighters Salzgitter“, entwickelt hatte.

Mit dem Lageplan auf Skulpturensuche

Über 20 Kunstwerke, überwiegend geometrische Objekte aus Beton oder Stahl, sind weitläufig im Park verteilt und gar nicht so leicht zu finden. Dies meinten jedenfalls die Kinder, die sich mit Hilfe eines Lageplans daran machten, jedes einzelne ausfindig zu machen und zu markieren. Viele der Skulpturen sind in den Jahren verwittert oder durch Graffitis kaum noch wiederzuerkennen. „Was ist eigentlich Kunst?“, tauchte plötzlich die Frage auf und brachte die Kinder auf ganz eigene Gestaltungs-Ideen.

Das Brandenburger Tor aus Pappe

Das Dozenten-Team hatte von der Firma Seyfert aus Lebenstedt zwei Paletten voller Kartons für das Projekt gespendet bekommen, und damit konnten die Mädchen und Jungen ihrer Fantasie freien Lauf lassen. „Wir wollen etwas Buntes machen, was man nachher auch erkennen kann“, lautete ein Vorschlag, der bei allen Anklang fand: Bekannte Bauwerke wie eine Pyramide, das Brandenburger Tor oder der Big Ben, das Wahrzeichen Londons waren Beispiele.

in Platzregen vereitelte die Ausstellung

Bei der Arbeit mit dem Cutter-Messer halfen die Betreuer, damit es nicht zu Verletzungen kam, aber das Zusammenkleben und Anmalen der Kartons übernahmen die Kinder. In einer Woche entstanden vier große Objekte, die auf dem Fußballplatz neben der Ostertal-Turnhalle platziert wurden. Leider setzte am Freitagnachmittag ein Platzregen ein, so dass die geplante Open-Air-Ausstellung für die Eltern buchstäblich ins Wasser fiel.

Tanz und Akrobatik zum Abschluss

Dem Spaß der Kinder tat der Regen jedoch keinen Abbruch, die letzten Stunden wurden in der Turnhalle verbracht. Mit Bewegungsspielen hatten die Dozenten und Dozentinnen das Programm der Woche immer wieder aufgelockert, und mit kleinen Tanz- und Akrobatik-Darbietungen kam das schöne Projekt zum Ende. Teamleiterin Hanene Miri lobte die Kinder für ihre Disziplin beim Tragen der Masken. „Damit seid ihr echte Vorbilder für alle Kinder Salzgitters!“

Rolke: Die Kinder können sich auf uns verlassen

Die Maßnahme wurde von der Bundesarbeitsgemeinschaft Spielmobile aus dem Programm „Kultur macht stark“ gefördert. Integration darf unter der Pandemie nicht zum Stillstand kommen, forderte die Bundeskanzlerin jüngst auf dem Integrationsgipfel am 19. Oktober. „Dieser Herausforderung“, so Sophia-Geschäftsführer Michael Rolke, „haben wir uns mit unseren Aktionen das ganze Jahr über gestellt. Wie schwierig es auch noch wird – die Kinder können sich auf uns verlassen.“