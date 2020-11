Foto: Bernward Comes

An der Albert-Schweitzer-Straße / L472 in Lebenstedt steht ein mobiles Blitzgerät der Stadt.

Salzgitter/Baddeckenstedt. Die Einsatzorte können spontan wechseln. In Salzgitter soll in zwei Stadtteilen geblitzt werden.

Hier wird nächste Woche in Salzgitter und Umland geblitzt

Die Stadt Salzgitter und der Landkreis Wolfenbüttel haben auch für nächste Woche mehrere Standorte angekündigt, an denen mobile Blitzer stehen sollen.

Blitzer nächste Woche von Montag bis Sonntag

In Salzgitter müssen vom 16. bis zum 22. November Verkehrsteilnehmer mit Geschwindigkeitsüberprüfungen in Lebenstedt und Lichtenberg rechnen. Im Landkreis Wolfenbüttel soll im selben Zeitraum an folgenden Einsatzorten geblitzt werden: Baddeckenstedt, Burgdorf, Cremlingen, Denkte, Elbe, Heiningen, Hornburg, Kneitlingen, Schladen, Schöppenstedt, Sickte, Uerde, Winnigstedt und Wolfenbüttel.

Einsatzorte können spontan wechseln

Die Reihenfolge der Orte sage sowohl in Salzgitter als auch im Landkreis Wolfenbüttel nichts über den jeweiligen Tag des Einsatzortes aus. Die Einsatzorte könnten außerdem je nach Bedarf und Situation spontan gewechselt werden.

Verkehrsteilnehmer seien gut beraten, wenn sie sich an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen hielten.

red