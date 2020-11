Projektfilm aus Salzgitter für Preis nominiert

Das Flüchtlingsheim am Hillenholz an der Nord-Süd-Straße. Das Projekt des Stadtzentrums möchte Müttern und Frauen mit Flucht- und Migrationshintergrund helfen.

Ein Filmbeitrag aus dem Projekt „Stark im Beruf- Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“, welches im Ü24, dem Stadtteilzentrum der Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Suthwiesenviertel durchgeführt wird, wurde von der Niedersächsischen Staatskanzlei für den Preis in der Kategorie „Arbeit und Ausbildung“ nominiert und ausgezeichnet.

Wie das Stadtteilzentrum mitteilt, werden die Sieger am 30. November in einer (coronabedingt online durchgeführten) Feierstunde bekanntgegeben. Auch das Publikum kann abstimmen. Das Stadtteilzentrum hat hierfür einen Link bereitgestellt. 15 Filmbeiträge sind in der Kategorie „Publikumsliebling“ nominiert. Den Beitrag aus Salzgitter findet man unter Punkt 15: „Ankommen, auch im Beruf -- Integration von Müttern in Salzgitter“. Hier der Link zum Film: https://www.youtube.com/playlist?list=PLiqwvxICuUrKydwsSYESdmKqLgD_gDFzf

Stichtag für Wahlen am 20. November

Das Stadtteilzentrum würde sich über viele abgegebene Stimmen freuen. Der Stichtag für die Wahl ist der 20. November. Das Jobcenter, die Stadt Salzgitter und der Verein Jumpers unterstützen das gesamte Projekt.

Der Start für den Film war die Nachricht Anfang des Jahres vom fünften Bündnisgeburtstag des Bündnisses „Niedersachsen-packt-an“. Zusammen mit dem regionalen Sender „TV38“ drehten die Mitarbeiter des Stadtteilzentrums eine Salzgitteraner Erfolgsgeschichte.

Die Hauptfrage dahinter: Wie erreicht man Mütter mit Migrations- und Fluchthintergrund, damit sie „Stark im Beruf“ werden? Die AWO, die AWiSTA und das Jobcenter sowie verschiedene Arbeitsmarktpartner stellen im FIlm ihre Arbeit unter dem Motto „Wir leben Integration“ vor.

Viele Familien mit Fluchthintergrund am Standort des Stadtteilzentrums

In Salzgitter lebe eine große Anzahl an Müttern mit Migrationshintergrund von Grundsicherungsleistungen. Aus diesem Grund freue sich das Stadtteilzentrum, im letzten Jahr den Zuschlag für das ESF Bundesprogramm „Stark im Beruf–Mütter mit Migrationshintergrund steigen ein“, erhalten zu haben. Am Standort Ü24 der Zweigstelle AWiSTA würden viele Familien mit Fluchthintergrund wohnen.

Die Heranführung der Teilnehmerinnen an den Arbeitsmarkt berücksichtige die kulturellen Gegebenheiten und solle den Frauen den Wert einer außerhäuslichen Tätigkeit näherbringen. Der gewählte Ansatz, „Stark im Beruf“ in einer Wohnung im Quartier zu platzieren, eröffne nicht nur den Müttern, sondern der gesamten Bedarfsgemeinschaft neue Perspektiven.

Kontakt zu Seniorenheim

Den Kontakt der Teilnehmerinnen zu einem benachbarten Seniorenheim im Wohnquartier organisiere die Koordinatorin der Zweigstelle, Emine Yilmaz.

Der gemeinsame Austausch der Teilnehmerinnen mit den Bewohnern und Bewohnerinnen habe viel Spaß und Freude bereitet.

Während des Corona bedingten Kontaktverbotes erfolgte der Austausch über Grußkarten, Telefon und Handy.

