Corona: Mitgliederschwund in Salzgitters Vereinen

Die Sportstätten sind geschlossen, die Vereinsmitglieder können ihr Hobby nicht ausüben. Kostet die Corona-Krise Salzgitters Sportvereinen wegen der Spiel- und Trainingspause Mitglieder und Geld? Nehmen Mitglieder die erneute Zwangspause als Anlass, um ihre Beiträge zu sparen – oder treten sie gar aus? Müssen Vereine finanzielle Engpässe fürchten? Wir haben uns bei einigen Vereinsvorständen umgehört.

Kasten: Wir haben richtig Probleme

Klar ist: Durch das Coronavirus ist das Angebot der gemeinnützigen Vereine abermals komplett zum Erliegen gekommen. Sporthallen sind dicht, Sportplätze gesperrt.„Wir haben richtig Probleme.“ Wolfgang Kasten, Vorsitzender des TSV Salzgitter, zeichnet für seinen Verein ein düsteres Bild. „Hochgerechnet haben wir 160 Austritte wegen Corona, vor allem im Kinderbereich.“ Soll heißen: Derzeit bleiben dem TSV noch rund 1180 Mitglieder treu.

Eltern haben offenbar Angst vor Ansteckungen

Die Gründe für die Austrittswelle: „Viele Eltern haben Angst um ihre Kinder und vor Ansteckungen.“ Die finanziellen Folgen der Pandemie seien frühestens zum Jahresende absehbar, so Kasten. Erst dann werde ein Kassensturz gemacht. „Klar ist aber, dass wir ordentlich Miese machen, sämtliche Kosten laufen schließlich weiter.“ Auch die Vereinsgaststätte werfe derzeit keine Pacht ab. Dass sein TSV auf einen finanziellen Puffer durch den Landessportbund hoffen könne, glaubt Kasten nicht. Die Hürden seien hoch. „Man muss das letzte Hemd herunterlassen, um überhaupt an eine Markt zu kommen.“

KSB: Unglücklich formulierter Passus im Hilfspaket

Clemens Löcke, Vorsitzender des Kreissportbundes Salzgitter, verweist in diesem Zusammenhang auf einen „unglücklich formulierten Passus“ in einem Sieben-Millionen-Euro-Hilfspaket des Landes für die Sportvereine. Demnach hätten Vereine Anträge für finanzielle Unterstützung stellen können, die in ihrer Existenz bedroht sind. „Waren und sind viele Vereine aber nicht“, so Löcke.

Je Mitglied ein Euro

Deshalb seien zunächst nur 700.000 Euro, nach einer Modifizierung der Passage („Vereine in finanzieller Not und Schieflage“) 1,9 Millionen Euro abgerufen worden. Die offenen rund 5,1 Millionen Euro sollen nun ins Jahr 2021 übertragen werden. „Erst dann haben viele Vereine mehr Überblick über ihre finanzielle Lage“, so Löcke, dessen KSB allen Mitgliedsvereinen durch Sponsoren finanziert bereits eine Soforthilfe angewiesen hat, „und zwar gänzlich ohne Antrag“. Je Mitglied habe jeder Verein einen Euro erhalten.

Hoinza: TSV Hallendorf hat keine Austritte

Ganz anders sieht es trotz der Corona-bedingten Einschnitte beim 300 Mitglieder großen TSV Hallendorf aus. Austritte dort: „Keiner“, sagt Vorsitzender Christian Hoinza. „Wir sind richtig stolz auf unsere Mitglieder und freuen uns über ihre Solidarität. Wir leben schließlich von unseren Mitgliedern und sind darauf angewiesen, dass sie zur Stange stehen.“

Beträchtliches Loch in den Kassen

Dennoch reißt Corona ein beträchtliches Loch in die Kassen, ahnt Hoinza. Verluste könne er derzeit noch nicht exakt beziffern. Die Vereinsgaststätte, in Eigenregie geführt, sei dicht. Sie fehle als Treffpunkt für Mitglieder und andere Besucher, so Hoinza. Und als wichtige Einnahmequelle für den Verein. Hoinza: „Versicherungen, Gas, Strom, Wasser – die Kosten laufen in Corona-Zeiten weiter.“ Wie die Vereinsmitglieder mit der Situation umgehen, dass sie derzeit keine Sportstätten nutzen dürfen, kann Hionza nur erahnen. „Die erwachsenen Fußballer zum Beispiel halten sich selbständig fit, einige Jugendfußballer sieht man auf Wiesen kicken.“ Die Gymnastik-Damen, die Darter, die Tischtennis-Spieler - „die können im Moment gar nichts machen, die Hallen sind geschlossen“, so Hoinza.

Mitglieder treiben selbst organisiert Sport

Ähnlich sieht es beim TSV Thiede aus. „Treiben Mitglieder jetzt Sport, dann selbst organisiert“, sagt Vorsitzender Bertram Boronowski. Das komplette Sportprogramm des Vereins sei eingestellt, sowohl in der Halle wie auch draußen. „Wir halten uns streng an die Vorgaben. Als Vorsitzender habe ich auch eine Sorgfaltspflicht, sowohl gegenüber den Mitgliedern als auch gegenüber unseren Übungsleitern.“ Im ersten Halbjahr 2020 habe es laut Boronowski 70 Abmeldungen von Mitgliedern gegeben. „Das sind 30 mehr als normal.“ Begründungen habe niemand mitgeliefert, „aber man kann davon ausgehen, dass es wegen Corona ist“, sagt der TSV-Chef.

Boronowski: Noch decken die Einnahmen die Kosten

Seit Beginn des zweiten Lockdowns Anfang November habe er 30 bis 40 weitere Austritte verzeichnet. 950 Mitglieder blieben. Vorerst. „Noch decken die Einnahmen aus den Beiträgen unsere Kosten“, sagt Boronowski. „Wir hatten sie auf Beschluss der Mitgliederversammlung erst angehoben. Ob das reicht, um ein Minus in der Kasse zu vermeiden, kann ich jetzt noch nicht sagen.“

