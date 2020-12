Rathaus Salzgitter: Keine Automaten für Post und Briefmarken

Weder einen Autobriefkasten noch einen Briefmarkenautomaten will die Deutsche Post in Salzgitter aufstellen. In der Antwort der Verwaltung auf zwei entsprechende Anträge der MBS-Ortsratsfraktion im Ortsrat Nord hieß es, dass die Deutsche Post „grundsätzlich keine Autobriefkästen mehr“ errichte und dass „seit Jahren grundsätzlich keine Postwertzeichenautomaten mehr aufgestellt“ – und auch nicht mehr hergestellt würden.

Normaler Briefkasten für den Rathausvorplatz

Stattdessen werde ein normaler Briefkasten demnächst in der Nähe der Reisebushaltestelle auf dem Rathausvorplatz errichtet, heißt es in der Antwort auf den ersten Antrag. Dass der Briefmarkenautomat abgelehnt wird, habe auch den Grund, dass „die Nachfrage nach Briefmarken in den letzten Jahren kontinuierlich gesunken“ sei.

Was ist ein offizieller Weg?

Für Diskussionen sorgte der Punkt „Herrichtung des Weges zwischen Weidenweg und Fuhse entlang der A 39“. Die Beantwortung der SPD-Anfrage, in der in der die Ertüchtigung des Weges mit dem Hinweis, es handle sich nicht um einen „offiziellen Weg“, zudem liege er in einer Bauverbotszone, abgelehnt wurde, befriedigte Alexander Hanne nicht. Er listete vier Punkte auf, die noch geklärt werden müssten: Welche Kriterien gibt es für einen „offiziellen Weg“, ab welchem Grad der Ertüchtigung führe dies zu Verpflichtungen seitens der Stadt, auf welcher Norm fuße die Bauverbotszone um die Autobahn, die eine Herrichtung des Weges unmöglich mache, und warum sei eine Brücke dort vonnöten? Zudem: Sei es nicht möglich, dort einfach nur zu mähen, um die Nutzung des Weges zu erleichtern? Zudem sei eine angeforderte Kostenabschätzung nicht erfolgt. Heinz Dieter Kluske (MBS) fragte sich auch, was dort mit einer Schallschutzeinrichtung sei, die vor etwa 25 Jahren versprochen worden wäre. Dies soll nun per Anfrage geklärt werden.

Elterntaxis am Kranichdammgymnasium

Die „haarsträubende“ Verkehrssituation vor dem Kranichgymnasium hatte Hans Verstegen (CDU) auf den Plan gerufen. Er bittet die Verwaltung, eine Lösung zu finden, „bevor etwas passiert“, und schlug gleich selbst Ansätze vor: 30er-Zonen, Zebrastreifen, Markierungen, Extra-Haltebereich für Elterntaxis. Verstegen warnte: „Das Thema ist nicht auf die leichte Schulter zu nehmen!“

Nutzt die KVG die Haltestelle E wirklich?

Ein 72 Quadratmeter großes Grundstück in der Chemnitzer Straße wird einstimmig als öffentliche Straßenfläche eingezogen. Dort will das angrenzende Hotel eine Containerfläche einrichten. Nicht einverstanden war die MBS-Ortsratsfraktion mit der Antwort der Verwaltung auf ihren Antrag, eien Kurzzeitparkzone an der Bushaltestelle E am ZOB einzurichten. Das Argument, die KVG nutze die Haltestelle noch für Einsatz- und Ersatzfahrten, will die Fraktion noch einmal prüfen.

Verbesserungen am Knotenpunkt

Die Ampelschaltung an der Kreuzung Westfalenstraße/Kattowitzer Straße hatte Angelika Ludwig (FDP) zu einer Anfrage veranlasst. Ob sie so geändert werden könne, dass nur die Fußgänger Grün bekommen, um die Straße zu überqueren, nicht aber auch gleichzeitig die Linksabbieger aus der Neißestraße. Die Verwaltung hat nach eigener Auskunft ein Ingenieurbüro mit der sicherheitstechnischen Bewertung des Knotenpunktes und Empfehlungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beauftragt, da es zuletzt zu einer relativen Häufung von Unfällen gekommen wäre. Auch eine Unfallkommission sei eingerichtet worden. Erste Veränderungen: Der Grünpfeil für Rechtsabbieger aus der Neißestraße wurde entfernt, die Beleuchtung verbessert. Die Verwaltung will zudem die Signalisierung dort wie vorgeschlagen verändern und die Radverkehrsfurten rot färben.