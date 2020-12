Schüler aus Salzgitter kommentieren Corona-Verordnungen

Beate Steinert-Koch hat in ihrem Deutschkurs des 13. Jahrgangs derzeit das abiturrelevante Thema „Zeitung“ behandelt. Dabei ging es auch um Kommentare und Kolumnen zu „Schule in Zeiten der Corona-Pandemie“. Den Schülern war freigestellt, entweder eine Kolumne oder einen Kommentar zu dem Thema zu verfassen. Wir finden sie gelungen und möchten sie hier vorstellen (Teil 1).

Wer unterhält die Unterhaltungsbranche?

Die Corona-Pandemie betrifft weitgehend unser aller Leben. Seit Monaten scheinen Schule, Beruf und Freizeit komplett auf den Kopf gestellt, und die Politik versucht fieberhaft Normalität zu schaffen und vor allem, die Wirtschaft zu schützen. Soweit so gut, allerdings bleibt eine der bedeutendsten Branchen dabei fast gänzlich auf der Strecke. Veranstalter, Musiker und Clubbesitzer fühlen sich im Stich gelassen.

Der Musiker und Fotograf Till Brönner äußert sich in einer Art offenem Brief per Videobotschaft auf Instagram und spricht über den Verlauf der Pandemie speziell in der Veranstaltungs- und Kulturszene. Eine Branche mit weit über 1,5 Millionen Betroffenen und einem Gesamtumsatz von 130 Milliarden Euro werde beinahe komplett ignoriert und von der Politik als selbstverständlich empfunden. Kunst und Kultur seien ja schließlich immer da. Während des Sommers schien das Reisen kein allzu großes Problem zu sein, doch Veranstaltungen und Versammlungen aller Art waren nur stark eingeschränkt und in sehr kleinem Maße möglich, wenn sie überhaupt zugelassen wurden.

Doch die Branche dreht auf. Neben Brönner äußern sich beispielsweise auch „Die Ärzte“ in den Tagesthemen zur Problemlage, und Musiker und Musikerinnen der Münchner Philharmonie zeigen mit 16-minütigem Stillschweigen, wie es uns nach Corona ergehen könnte, wenn Veranstaltern und Entertainern nicht bald geholfen wird. Ohne sie herrscht auf Deutschlands Bühnen – auch nach der Pandemie – Stille.

Marian Münder

Totales Corona-Chaos an Schulen

Die Tatsache, dass die Corona-Pandemie für jeden von uns sehr plötzlich kam, kann man nicht leugnen. Genauso verständlich ist auf der anderen Seite jedoch der Missmut der Schüler, da die Regelungen und Maßnahmen an den Schulen nicht nur uneinheitlich, sondern auch in sich widersprüchlich sind. Ein Beispiel: Jede Schule darf für sich selbst entscheiden, ob eine Maskenpflicht für die Schüler bestehen soll, und während in manchen Schulen der Sportunterricht weiterhin ohne Maskenpflicht und Abstandsregelung erteilt wird, findet der übrige Unterricht mit Maske und Mindestabstand statt.

Dabei hatten die Politiker nach dem ersten Lockdown genügend Zeit, um konstruktivere Pläne zu erarbeiten, vor allem bei der Gewissheit, dass es eine zweite Welle geben würde. Stattdessen herrscht nun ein großes Chaos, das durch die willkürlich wirkenden Regeln nur noch vergrößert wird. Ein weiterer Faktor hierfür ist die an den meisten Schulen eher dürftig vorangeschrittene Digitalisierung. An vielen Schulen gibt es nicht genügend Geräte, um den Unterricht einwandfrei von zu Hause durchzuführen, zudem sind viele Server einfach überlastet.

Dabei ist der digitale Unterricht von zu Hause in Anbetracht der wieder steigenden Infektionszahlen wahrscheinlich die beste Lösung. Man muss hierbei jedoch bedenken, dass die Schulen durch die in den letzten Jahren fehlenden Gelder meist gar keine Grundlage haben, um in Ausnahmesituationen wie dieser digital vernünftig agieren zu können. Und nicht nur das:Auch diese Regelungen werden nicht von den einzelnen Schulen festgelegt; trotzgeringer Entscheidungsfreiheit müssen sie sich nach den Anweisungen des Kultusministeriums richten.

Bis jetzt hätte es also in vielerlei Hinsicht besser laufenkönnen, aber dazu fehlte wahrscheinlich einfach die Erfahrung, die in solchen Ausnahmesituationen nun einmal nicht gegeben ist. Stattdessen liegt es nun umso mehr an den Schülern und Bürgern selbst, in dieser Situation durch eigenes Nachdenken und Reflektieren angemessen zu handeln.

Emily Barth