Jahresrückblick: Salzgitteraner Kultur-Events ein Jahr verschoben

Was für ein Jammer! Alles, was auch musikalisch Spaß macht, musste in Salzgitter 2020 pandemiebedingt draußen vor der Tür bleiben. Doch der Fachdienst Kultur hat es geschafft, ein paar Veranstaltungen quasi unbeschadet in das Jahr 2021 zu retten: Kultursommer (mit Kleinkunstbühne), Klesmerfestival und Zeltival (zusammen mit der Agentur Piekert). Fast alle Künstlerinnen und Künstler, die eigentlich bei diesen Salzgitteraner Kultur-Highlights auftreten wollten, wollen ihre Konzerte im Sommer 2021 nachholen. Bereits erworbene Tickets behalten übrigens nach Auskunft der Veranstalter ihre Gültigkeit.

Monumentale Highlights beim Kultursommer

Unter welchen Bedingungen und ob überhaupt, das steht noch in den Sternen. Aber: Wenn Corona es zulässt, werden beim Kultursommer monumentale Highlights wie Jethro Tull, Stahlzeit, Corvus Corax und Spark auftreten, auch Nico Santos und die Amy-Winehouse-Band Forever Amy haben zugesagt. Der Kulturkreis wartet mit Divas auf, außerdem mit einer Lesung. Für Kinder gibt es eine Rumpelstilzchen-Vorstellung.

Schölch: In Salzgitter wenige Künstler abhängig von kultureller Erwerbstätigkeit

Laut Fachdienstleiter Hartmut Schölch sind in Salzgitter relativ wenige Künstler abhängig von einer Erwerbstätigkeit im kulturellen Bereich, so dass die coronabedingten Absagen nicht auch eine existenzielle Komponente für die Künstler haben. Der Kultursommer findet voraussichtlich vom 29. Juli bis 8. August statt, es gibt auch wieder Veranstaltungen im Mühlgarten.

Klesmerfestival Anfang Juni

Ebenso verhält es sich mit dem traditionellen Klesmerfestival (4. bis 6. Juni). Auf dem Programm stehen Klesmers Techter, die Unterbiberger Hofmusik, Makatumbe und Aufwind sowie Marion & Sobo Band. Auch treten Chöre aus Salzgitter und die Sölter Kinder auf.

In das Zelt passen 500 Menschen

Vom 10. bis 13. Juni findet das Zeltival in Salzgitter statt. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit der Konzertagentur Piekert organisiert und geht im Stadtpark in Lebenstedt über die Bühne. Bis zu 500 Zuschauer passen in das Zirkuszelt. Das Zeltival hat erst ein Mal stattgefunden. Auf dem Programm stehen 2021 neben der Kult-Band Fee auch Celtica, die Jazzkantine und Eclipsed by the moon.

