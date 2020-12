Der Zwischenfall ereignete sich an der Thiestraße.

Unfallflucht in Lebenstedt – Polizei sucht nach der Fahrerin

Nach der Flucht einer Fahrerin von einer Unfallstelle in Lebenstedt an der Thiestraße am Montag, 7. Dezember, 16.25 Uhr, ermittelt die Polizei. Nach Stand der Dinge sei die Unbekannte beim Ausparken mit ihrem Auto gegen einen hinter ihr geparkten schwarzen Volvo gestoßen. Es sei Sachschaden von mindestens 250 Euro bei dem Unfall entstanden. Nach Angaben einer Zeugin habe es einen lauten Knall beim Zusammenstoß gegeben.

Hinweise auf das Kennzeichen

Zeugen können laut Polizeibericht die Fahrerin so beschreiben: zirka 45 Jahre alt, kurze blonde Haare, rote Jacke. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen silberfarbenen PKW aus Salzgitter handeln. Es seien die Kennzeichenfragmente X und R sowie die möglichen Ziffern 9, 7, 4 und/oder 3 abgelesen worden. Abweichungen seien sowohl bei den Buchstaben als auch bei den Ziffern möglich.

Zeugen zu dem Vorfall werden gesucht. Hinweise gehen an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

red