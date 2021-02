Unbekannte legen bei Thiede Pflastersteine auf Gleise

Unbekannte Täter haben in der Zeit vom vergangenen Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, aus der Hangsicherung einer Brücke an der Bahnstrecke in Thiede Pflastersteine entnommen und auf die Bahngleise gelegt. Hierdurch wurde die Sicherheit des Bahnverkehrs beeinträchtigt, teilt die Polizei mit. Ob ein Schaden entstanden ist, ist zur Zeit unbekannt. Bisher gibt es keine Hinweise auf die Täter. Daher bittet die Polizei Zeugen, sich unter (05341) 941730 zu melden.