Salzgitteraner funken seit 60 Jahren in die ganze Welt

Die Funkamateure aus Lebenstedt feiern in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum: 60 Jahre Amateurfunk in Salzgitter. Die damals rasant wachsende Zahl von funkbegeisterten Menschen führte zum gemeinsamen Wunsch, einen eigenen Ortsverband für Lebenstedt zu gründen, erinnert sich Michael Dröse vom Vorstand des etwa 100 Mitglieder umfassenden H33 Salzgitter. Damals sei das Hobby Amateurfunk nicht so einfach gewesen: Es habe fast keine kommerzielle Funktechnik zu kaufen gegeben. „Somit musste selbst entwickelt und gelötet werden.“

Technische Geräte wurden zu Beginn noch selbst gebaut

Zumeist sei mit dem Bau von Empfängern begonnen worden, damals noch in Röhrentechnik. Die ersten Sender seien mit Quarzen bestückt und die Signale seien meist auch mit Röhren verstärkt worden. Nach der Erfindung des Transistors 1948 sei dieser in der Funktechnik im Selbstbau erst in den frühen 70er Jahren eingesetzt worden. Aber nicht nur die Geräte an sich, sondern auch die Antennen seien selbst entworfen und gebaut worden, so Dröse. Fachliteratur habe es kaum gegeben. Wissen sei gesammelt und innerhalb der frisch gegründeten Ortsgruppe weitergegeben worden.

In den 80er Jahren sei die Clubstation entstanden, erste Kontakte geknüpft worden – darunter auch Freundschaften in die Partnerstadt Swindon. Nach vielen Funkgesprächen habe es in den 90er Jahren auch gegenseitige Besuche gegeben. Das Jahrzehnt habe das Fundament zum heutigen Vereinsleben gelegt: „Das Clubheim wurde ausgebaut, eine Jugendgruppe brachte Nachwuchs und die Begeisterung an Technik und Elektronik war groß. Viel Wissen von damals ist heute noch immer vorhanden und wird von den erfahrenen Funkamateuren an die Neuen weitergegeben.“

Funker bilden sich regelmäßig fort

Vorträge und Workshops zu den Themen Spulen und Induktivitäten, Satellitenfunk, Antennenbau, Funkmesstechnik oder Röhrentechnik gebe es regelmäßig im Clubheim. Viele Veranstaltungen würden inzwischen online angeboten: Ein eigener Konferenzserver des DARC unterstütze die Salzgitteraner Funker bei der Bewältigung der momentanen Pandemiesituation. Sobald möglich sollen die beiden Jugendgruppen, der Techniktreff und die Vorträge wieder im Clubheim stattfinden.

2021 sei eigentlich als Jahr mit vielen Aktivitäten geplant. Bereits im März sei ein bundesweiter Vortrag für sogenannte „Logbuchprogramme“ über den Konferenzserver angesetzt. In den Osterferien fänden weitere Veranstaltungen im Rahmen der Volkshochschule Salzgitter statt: Welt der Technik und der Funkwellen und ein Kurs zur Einführung in die Programmierung und den RaspberryPi. Für Kinder ab neun Jahren gebe es einen Workshop „Vom Walkie-Talkie zum Handy“. Der Jahreshöhepunkt sei am Ende der Sommerferien geplant: ein Funkzeltlager in Salzgitter-Bad. Eine Woche gebe es hier Vorträge, Workshops und Messtechnik. Es sollen das Funkspektrum erklärt und Funkverbindungen in die ganze Welt hergestellt werden. Ein Programmpunkt des dreitägigen Zeltlagers für Kinder und Jugendliche sei eine Fragerunde mit Forschern auf der Neumayer-Station III in der Antarktis sowie mit einem Funkamateur in Namibia über den Amateurfunksatellit „Qatar Oscar 100 (QO-100)“. Das Elektronik- Sport- und Umweltprogramm runde das Angebot ab.

2000 Funkverbindungen gab es im Januar und Februar bereits

Es komme also ein arbeitsreiches Jahr auf die Funkamateure zu. Bereits jetzt werde gefeiert: Mit dem amtlichen Sonderrufzeichen DR60SZL seien im Januar und Februar bereits knapp 2000 Funkverbindungen aus Salzgitter in 57 Länder hergestellt worden. Am Jahresende sollen es mehr als 10.000 sein. Dröse: „Eins ist sicher: Während der Pandemiezeit ist Amateurfunk wesentlicher Bestandteil der sozialen Interaktion der Funkamateure. Wir halten Kontakt, über alle Grenzen hinweg.“

Kontakt: DARC e.V. Christian Zirlewagen: h33@darc.de oder (05344) 9986050.