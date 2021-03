Thiede: Neues Fahndungsfoto von EC-Kartendieb

Am 2. November 2020 gegen 12.30 Uhr entwendete dieser unbekannte Täter einer Frau die EC-Karte und hob um 12.53 Uhr in der Nord-LB-Filiale Thiede Geld ab.

Die Polizei Salzgitter sucht mit einem neuen Foto nach einem EC-Kartendieb. Am 2. November 2020 gegen 12.30 Uhr stahl der Täter einer Frau die EC-Karte. Um 12.53 Uhr hob er damit zweimal 1000 Euro in der Nord-LB-Filiale Thiede, Schäferwiese, ab. Bereits am 5. Februar hatte die Polizei ein Fahndungsfoto veröffentlicht – doch das zeigte ausdrücklich nicht den Täter. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Thiede unter (05341) 941730 zu melden.

