Mann fährt in Watenstedt unter Drogen mit dem Auto

Die Polizei hat am Donnerstag gegen 12 Uhr einen 35-jährigen Autofahrer auf der Watenbütteler Straße in Watenbüttel gestoppt und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Auffälligkeiten fest, die auf einen Drogenkonsum deuteten, heißt es im Polizeibericht. Ein Vortest habe diesen Verdacht sogleich erhärtet. Daraufhin hätten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und dem Mann die Weiterfahrt untersagt.

Der Pedelec-Fahrer hatte 1,9 Promille

Ebenfalls am Donnerstag kontrollierten Polizisten gegen 22 Uhr auf der Kattowitzer Straße in Lebenstedt den 55-jährigen Fahrer eines Pedelec. In diesem Fall hätten die Beamten den Verdacht gehabt, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,9 Promille ergeben. Daraufhin sei die Entnahme einer Blutprobe veranlasst worden. Außerdem sei dem Mann die Weiterfahrt untersagt worden. Die Polizei ermittele wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

