Volksbank Salzgitter unterstützt Hospiz-Initiative mit einem Auto

Roswitha Ehlers, Vorsitzende des Hospizvereins Salzgitter (vorne) mit Birgit Beyer, für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, und Ernst Gruber, Volksbank Wolfenbüttel, mit dem neuen Up.

Bisher waren der Vorstand und die Mitarbeiterinnen der Hospiz-Initiative Salzgitter immer mit ihren privaten Autos unterwegs, um ihre Termine außerhalb der Geschäftsstelle in der Swindonstraße wahrzunehmen. Das hat nun ein Ende, wie der Verein mitteilt: Vorsitzende Roswitha Ehlers und Birgit Beyer, stellvertretend für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen, nahmen in Wolfsburg einen neuen VW-Up in Empfang, den die Volksbank Wolfenbüttel-Salzgitter aus ihrem Programm „Gewinnsparen“ gefördert hat.

Das Auto ist schon in Salzgitter unterwegs

Claudia Schünemann von der Volksbank Wolfenbüttel hatte im Vorfeld alles geregelt, so dass die Übergabe reibungslos ablief. Ernst Gruber, Vorstandssprecher der Volksbank Wolfenbüttel hatte die beiden Frauen von Salzgitter aus in die Autostadt gefahren.

„Trotz der coronabedingten Einschränkungen haben die Mitarbeitenden der Volksbank und der Autostadt diesen Vormittag zu einem unvergesslichen Augenblick gemacht“, heißt es in der Mitteilung weiter. Von sofort an sei das Auto mit dem Logo der Hospiz-Initiative in Salzgitter und Umgebung zu sehen und mache die Menschen auf den Verein aufmerksam.

Vorstandssprecher Ernst Gruber fährt die Frauen nach Wolfsburg

„Wir bedanken uns bei Ernst Gruber und bei Claudia Schünemann für die gute Zusammenarbeit und ihr Engagement für die hospizliche Arbeit hier in Salzgitter“, sagte eine sichtbar glückliche Roswitha Ehlers nach der Übergabe.