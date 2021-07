Politiker diskutieren über zwei Neubaugebiete

Der Ortsbürgermeister von Nordost, Christian Striese, auf dem Areal, auf dem das Neubaugebiet Schäferberg in Thiede entstehen soll.

Ohne Beratung und Empfehlung hat der Stadtplanungs- und Bauausschuss in einer Videokonferenz am Mittwoch einem neuen, aufwendigen Bebauungsplanentwurf zugestimmt, der das Gesicht Thiedes verändern dürfte. Es ist nach vielen Misserfolgen der vorerst letzte Versuch, ein Entwicklungskonzept mit Anspruch am Schäferberg zu entwickeln. Den Auftrag hatte der Rat schon Mitte Februar 2020 beschlossen. Ziel: Wohnbauland, Mischgebiet und Gewerbeflächen in solider Nachbarschaft anzubieten, ohne dass sich der Lärm massiv erhöht.

Außerdem sollte die Ortswehr ein neues Gerätehaus auf einer rund 1,5 Hektar großen Fläche am Geitelder Weg errichten – auf Wunsch der Wehr soll das Gebäude nun gegenüber des Hallenfreibads entstehen. Das gesamte Plangebiet ist rund 32 Hektar groß und liegt im Norden Thiedes.

Feuerwehrhaus in Thiede- Stadt prüft möglichen neuen Standort

Stadtteilentwicklung Gitters

Zustimmung fand auch die Umsetzung des Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepts für Gitter. Ziel ist es, zahlreiche, als nicht überbaubar bestimmte großzügige Grünflächen für die Wohnbebauung zu nutzen. Zugleich soll die Bauvorschrift am Ortsrand aufgehoben werden, um moderne und zeitgemäße Bauformen zu ermöglichen. „Dies“, argumentiert die Stadt in der Beschlussvorlage, „kann eine gewisse Vielfalt an baulicher Gestaltung sichern und eine Vermarktung von Baugrundstücken und Gebäuden erleichtern“. Auf diese Weise könnten bis zu 39 Bauplätze geschaffen werden.

Salzgitters Krankenhaus-Neubau beginnt erst Ende 2021

SPD und CDU setzten hier per gemeinsamem Änderungsantrag durch, dass die Bauplanung erweitert wird. Bedingung ist aber, dass der Stadt keine zusätzlichen Kosten etwa für Lärmschutzmaßnahmen entstehen.

Neues Baugebiet in Gebhardshagen

Mit dem Bebauungsplan „Westlich Michael-Ende-Ring“ will die Stadt das Neubaugebiet „Nordost“ in Gebhardshagen um ein Areal für rund 70 eingeschossige Einfamilienhäuser erweitern. Das Plangebiet liegt östliche der Kleingartenanlage am Weddemweg. Der Ausschuss stimmte einmütig zu.

Neue Fahrradabstellplätze

Die Politiker haben zugestimmt, dass die überdachten Abstellanlagen für Fahrräder am Rathaus, der Stadtbibliothek und am Haus der Familie in Lebenstedt um rund 100 Plätze erweitert werden. Die Kosten liegen bei rund 300.000 Euro.

Architekturwettbewerb geplant

Wie im Rat haben SPD, CDU und FDP auch im Ausschuss ihren Antrag durchgeboxt, einen Architekturwettbewerb zur Errichtung eines Stadtviertels am Salzgittersee zu veranstalten. Vor Ort gibt es massiven Protest, auch wenn der Antrag darauf drängt, die freie und direkte Zugänglichkeit zum See und dem Uferbereich zu erhalten.

Protest gegen mögliches Stadtviertel am Salzgittersee wächst

Weitere Anträge der Fraktionen

Die Grünen haben erfolgreich beantragt, bei Beschlussvorlagen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen den Verfahrensablauf anschaulich darzustellen. Die MBS hat gefordert, einen Sachstandsbericht zu den Maßnahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) vorzulegen. Alle Fraktionen haben den Antrag der Grünen unterstützt und durchgesetzt, dass das Klimaschutzkonzept 2014-2012 geprüft und aktualisiert wird.

.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de