Karambolage mit zwei Autos bei Salder

Zu einem Unfall auf der Kreisstraße (K40) zwischen Salder und Hallendorf kam es gestern gegen 15 Uhr. Wie der Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr, Michael Sadowski, berichtete, waren zwei Autos in die Karambolage verwickelt, eines davon landete im Graben. Beide Insassen wurden leicht verletzt.

Die Fahrerin des grau-farbigen Wagens wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus transportiert. Bei einem älteren Fahrzeug, so Sadowski, hätte der Unfall einen schwereren Verlauf nehmen können. Doch die dichtanliegenden Airbags, die in modernere Fahrzeugen eingebaut sind, verhinderten dies. Beide Autos mussten abtransportiert werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die K40 beidseitig gesperrt werden. Ermittlungen zur Ursache dauern an.

