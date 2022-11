Lebenstedt. Ebru und Tarik Mardin führen das Frühstückslokal im alten Dorf in Lebenstedt. Wieso der Anfang schwer war und was das Café besonders macht.

Ebru Mardin ist verantwortlich für die Einrichtung, Dekoration und das Essen in Lillis Café in Lebenstedt.

Cafés in Lebenstedt Lilli’s Café in Salzgitter: Mit Liebe gemachtes Frühstück

Geschäftig bereitet Ebru Mardin frischen Kaffee und türkischen Tee zu. Im gut besetzen „Lilli’s Café“ ist schon seit 9 Uhr viel los. Auf Holzplatten sind allerlei türkische Spezialitäten oder „deutsche“ Wurst- und Käsesorten angerichtet. Garniert sind die Frühstücke mit Salat und frischem Obst.

„Das Essen macht Ebru wirklich mit Liebe. Und das schmeckt man“, sagt ihr Ehemann Tarik Mardin. Die beiden führen das Café als eine Art Familienunternehmen, erzählt er. Bei der Einrichtung, Dekoration und Essensauswahl trifft seine Frau aber die Entscheidungen.

Lilli’s Café: Ebru Mardins Traum eines eigenen Lokals

Seit 20 Jahren sind Ebru und Tarik verheiratet. Der Salzgitteraner habe sie damals in Braunschweig getroffen, berichtet Tarik Mardin: „Es war Liebe auf den ersten Blick.“

Seine Frau habe schon immer den Wunsch nach einem eigenen Lokal gehabt. Zusammen mit seiner Mutter haben sie sich dann im Jahr 2016 entschieden, das Café zu eröffnen. „Eigentlich haben die beiden Damen das entschieden. Ich durfte am Ende nur zustimmen“, lacht Tarik Mardin.

Damals sei sie als Besucherin in dem Café gewesen, erzählt Ebru Mardin. Sie hatte zusammen mit Tariks Mutter dort Kuchen gegessen und sich sofort in das Lokal verliebt. Dann haben sie mit der früheren Besitzerin gesprochen und das Café am 1. Oktober 2016 übernehmen können. Den Namen „Lilli’s Café“ haben sie beibehalten. „Er passt gut zum Café“, sagt der Inhaber.

Anfangs war es nicht leicht – und dann kam Corona

„Am Anfang hatte ich viel Angst“, erzählt Ebru Mardin. Was ein türkisches Frühstück ist und was genau das Café anbietet, musste sich erst herumsprechen, sagt sie. Ihre Familie und besonders Tariks Mutter haben sie anfangs sehr unterstützt. Leider sei die Mutter schon kurz nach der Eröffnung an Krebs verstorben.

„Trotzdem mussten wir weitermachen“, sagt die Gastwirtin, „zum Glück habe ich eine große Familie und Freunde, die mir unter die Arme greifen.“ Die ersten sechs bis zwölf Monate habe es gedauert, bis sie einige Stammgäste hatten, erzählt Ebru Mardin. Und dann, als sie gerade über den Umzug in ein größeres Lokal nachdachten, kam Corona. Wenigstens seien sie so „klein aber fein“ geblieben, meint sie.

Ein versteckter Schatz in Lebenstedt?

Tarik Mardin ist stolz auf seine Frau: „Der ganze Charme, der im Café zu sehen ist, ist ihr Werk.“ Lilli’s Café ist zwar in der Nähe der Lebenstedter Innenstadt, aber es gibt keine großen Schilder oder Werbetafeln davor. „Den Schatz muss man immer suchen“, sagt Ebru Mardin.

Gemütliches Ambiente und vielfältiges Essen: Die Gäste in Lillis Café sind größtenteils zufrieden. Foto: Anna Lucy Richter / Funke Medien Niedersachsen

Ein Problem mit zu wenig Kundschaft haben sie trotzdem nicht. Hauptsächlich kommen Stammgäste, aber auch immer wieder Menschen, die zu Besuch in Salzgitter sind. „Wer einmal bei uns frühstücken war, der kommt immer wieder“, berichtet die Gastwirtin lächelnd. Dem stimmen Gäste im Café zu: „Wir sind öfter hier, weil es lecker ist. Und die Bedienung ist immer sehr freundlich.“

Darauf legt Ebru Mardin auch Wert: „Ich unterhalte mich gerne mit meinen Gästen“, sagt sie. Auch Feedback nimmt sie sich zu Herzen und liest jede einzelne Google-Bewertung, die das Café bekommt. Ihre Gäste, nicht ihre Kunden, wie sie betont, verwöhne sie gerne. Besonders wichtig ist ihr auch, dass das Essen frisch sei, sagt die Gastwirtin: „Was ich nicht essen würde, serviere ich auch nicht.“

Lilli’s Café ist in der Thiestraße 18 in Lebenstedt.

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag, 9 bis 14 Uhr.

