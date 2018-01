PKW-Fahrerin baut Unfall bei Burgdorf

Burgdorf Zwei leichtverletzte Personen und einen Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro hat ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 474 in Burgdorf gefordert. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war am Mittwoch gegen 18.40 Uhr eine 36-jährige PKW-Fahrerin zwischen Berel und Burgdorf unterwegs, als...