Satire mit Johannes Kirchberg

Der Hamburger Sänger, Schauspieler und Kabarettist Johannes Kirchberg singt, spielt und rezitiert Kurt Tucholskys Sicht auf die Welt in der Lewer-Däle. Am Freitag, 9. März, will er sein Publikum mit scharfzüngigem Humor, wie es in einer Ankündigung heißt, mit auf Entdeckungsreise ins vergangene...