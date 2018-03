DRK lädt zu Versammlung

Liebenburg Der DRK-Ortsverein Liebenburg lädt am Freitag, 16. März, um 19 Uhr zur Mitgliederversammlung ins Waldcafé nach Liebenburg, Poststraße 2, ein. Neben den traditionellen Berichten stehen Ehrungen und die Wahl von Kassenprüfern an. Im Anschluss an die Versammlung wird ein kleiner Imbiss gereicht....