Hier steht der Radarwagen

Wolfenbüttel Um die Verkehrssicherheit im Landkreis langfristig zu erhöhen, ist der landkreiseigene Radarwagen der Straßenverkehrsabteilung in wechselnden Gemeinden im Einsatz. In der 12. Kalenderwoche, vom 19. bis 25. März, wird er in Heere, Elbe und Baddeckenstedt stehen.