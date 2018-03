Täter brechen in Fleischerei und Bürogebäude ein

Liebenburg In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in einer Fleischerei in der Lewer Straße eingebrochen. Laut Polizei drangen die unbekannten Täter auch in ein dortiges Bürogebäude ein und entwendeten unter anderem einen größeren Tresor. Über die genaue Schadenshöhe kann derzeit noch keine...