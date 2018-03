22 spannende Jahre in Gustedt

Die Geschichte eines Dorfes von 1933 bis 1955 – eine Zeitspanne, die in vielen Chroniken wenn überhaupt eher in dürren Kapitelchen abgehandelt wird. Nicht so in Gustedt. Hier hat Ortsheimatpfleger Hans-Joachim Lüer mit der ihm eigenen Akribie in Wort und Bild dokumentiert, was den Bewohnern in...