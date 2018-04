Ein Burgdorfer wendet gerne das Blatt

So langsam wird es eng im Keller der Familie Fickendey in Burgdorf: Flaschenöffner, Zollstöcke, Modell-Lastwagen und -Autos mit Werbeaufschriften finden sich an Wänden und in Regalen. Doch die Haupt-Sammelleidenschaft von Klaus-Joachim Fickendey sind Kartenspiele mit besonderen Aufdrucken,...