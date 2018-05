Vielfalt Innerste und Auno Domo arbeiten im Team

Baddeckenstedt Der Verein Vielfalt Innerste und die Auno-Domo-Gruppe in Burgdorf arbeiten in Sachen Mobilität für alle zusammen. Burgdorf soll laut einer Mitteilung zur „Pilotgemeinde“ für das Mitfahrbänke-System in der Samtgemeinde werden. Bürgermeister Bernd Brandes: „Mit...